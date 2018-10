Inondations : Nikos Aliagas en direct de Villegailhenc (Aude)

Ce mardi 16 octobre, alors que le département de l'Aude a été touché par des inondations meurtrières, toute la rédaction d'Europe 1 se mobilise pour une matinale spéciale en direct de Villegailhenc de 7h à 9h.

Installé à Villegailhenc, Nikos Aliagas, aux commandes de cette édition spéciale, recueillera les témoignages des habitants, des secouristes et des élus, ainsi que les réactions des auditeurs. Les envoyés spéciaux de la station, Benjamin Peter, Carole Ferry, Henry de Laguerie et Matthieu Bock, seront mobilisés dans tout le département de l'Aude (Villegailhenc, Trèbes, Mezens) et de l'Hérault voisin pour décrire l'évolution de la situation en direct.