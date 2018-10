Imagine La Radio organise un nouveau "Pop Song Live" à Gap

Une dizaine d'artistes se succéderont, pendant ce concert gratuit et ouvert à tous, sur la scène de la salle gapençaise pendant deux heures, "Je suis heureux qu’un concert de la sorte puisse aussi se dérouler chez nous. C’est beaucoup de travail à organiser mais les partenaires privés et collectivités nous suivent encore et toujours. Il y a vraiment une attente pour un événement de ce genre : musical, familial et gratuit. Nous souhaitons que le POP SONG LIVE devienne LE rendez-vous musical de l’automne dans le département. " conclut Maxime Gallice.