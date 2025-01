Imad Kotbi imagine la radio du futur et dédicace son livre au Paris Radio Show

Vous plongerez dans une exploration fascinante de l'avenir de la radio à travers ce récit unique, mêlant humour et nostalgie. Imad Kotbi vous invite à vivre la dernière journée de son parcours radiophonique, le 21 juin 2038. De l’aube au crépuscule de cette ultime expérience en ondes, l'auteur vous dévoile les coulisses d’un univers radiophonique futuriste en pleine mutation.

Cette séance sera une occasion unique de découvrir les visions audacieuses d'Imad Kotbi sur les transformations du secteur audio et d’échanger avec lui autour des évolutions technologiques et des défis humains qui façonnent la radio de demain. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés de radio et d’innovation. D'autant que l'auteur participera à une séance de dédicaces exclusive de son ouvrage.