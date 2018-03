Ils transforment la matinale Application



"Bonjour à tous, une nouvelle journée commence, c’est l’heure des Croissants… Corentin fidèle au poste… Voici le sommaire…" Cette petite rengaine issue de votre smartphone est en train d'entrer dans le quotidien matinal de quelques milliers de personnes.

Bien sûr, on est encore loin des millions d’auditeurs fidèles aux matinales des stations FM, mais le concept des Croissants surfe sur l’appétence – jamais démentie – des Français pour l’information audio au réveil.

Les Croissants vont même plus loin, et proposent carrément cette promesse : "Et si votre matinale radio rassemblait uniquement ce qui vous intéresse, et ce, sans publicité ?" Un pari peut-être un peu fou, celui de pousser la personnalisation de la radio à l’extrême. Accès payant



Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois





1 - Achat de PDF ou d'articles

--------------------------------------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.



2 - Rubrique Emploi

----------------------------

Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.



En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro



Attention, si vous êtes abonnés le message ci-dessous ne vous concerne par, merci d'entrer votre login et votre mot de passe en cliquant ici. Pour vous abonner et bénéficier de 3 mois à 1€/mois cliquez ici. Vous avez demandé d'accéder à un service payant. Vous pouvez être dans l'un des cas suivants :1 - Achat de PDF ou d'articles--------------------------------------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour acheter un PDF ou accéder à un article.2 - Rubrique Emploi----------------------------Cliquez sur le bouton "PAYPAL" pour déposer une annonce emploi.En cliquant sur ce lien vous accéderez à une interface vous permettant de payer par Carte Bleu ou par PayPal puis vous reviendrez sur le contenu que vous avez commandé. En cas de problèmes, n'hésitez pas à nous contacter au 05 55 18 03 61 ou abonnement@lalettre.pro Déjà inscrit ? Ils transforment la matinale Rédigé le Mercredi 7 Mars 2018