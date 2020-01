IP-Studio dévoile la suite logicielle IP-Screener

Depuis les files d'attente automatiques au suivi des appels en passant par la gestion des gains, le pilotage des codecs IP, modération et affichages des réseaux sociaux... Toutes ces fonctionnalités sont disponibles dans la nouvelle interface IP-Screener. Dopé par 5 ans de Recherche et Développement sur les systèmes virtualisés, IP Screener est naturellement implémentable sur vos matériels existants, et saura cohabiter en bonne intelligence avec les logiciels que vous utilisez déjà à l'antenne, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs...