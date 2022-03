INA : des portes ouvertes en ligne

La formation professionnelle à l'INA se positionne comme "une offre exhaustive de formation déclinée en 13 filières". Autant d'expertises métiers et sectorielles portées par 22 responsables pédagogiques permanents et une communauté de 350 intervenants, toutes et tous professionnels référents dans leur domaine. Lors de ses portes ouvertes l'INA proposera un échange direct avec les concepteurs des 480 formations. Cette journée permettra aussi de préparer le financement des formations avec ses experts et de tout savoir sur les contenus des formations, les débouchés, l'employabilité...Inscriptions obligatoires ICI