HyperTop France : l'agrément des auditeurs aux 20 titres les plus entendus en radio Rédigé par Philippe Chapot le Jeudi 10 Octobre 2019 à 08:00 | modifié le Jeudi 10 Octobre 2019 à 08:00



Vague bleue avec 13 entrées, teintée de latino pour ce nouvel HyperTop France. Pour sa 4 apparition dans l’HyperTop France, le titre "Someone you loved" de Lewis Capaldi occupe le haut du classement pour la 3 vague consécutive avec un score global de 66. Le single du chanteur écossais est plébiscité par les franciliens (score global de 79) alors que les auditeurs de musicales adultes sont quant à eux beaucoup moins séduits par le titre (score global de 40). Fait notable, le single est également celui qui déclenche la plus forte passion sur toutes les cibles d’âge (15-34 ans et 35-49 ans) et de localisation (Ile-de-France et Régions) avec une passion maximale de 62% observée en Île-de-France. Ce titre figure également en tête de l’HyperTop Espagne avec un score global proche (64).

Accès payant Déjà inscrit ? HyperTop France : l'agrément des auditeurs aux 20 titres les plus entendus en radio Rédigé le Jeudi 10 Octobre 2019