Les auditeurs retrouveront sur scène tous les animateurs de "La radio de Chambéry". De 19h à 01h, ils retrouveront également leurs artistes préférés en live et "les plus gros Hits du moment mixés par les meilleurs DJs". Sont invités : DJ Tennesse (Electro-pop), Kevin Keen (Electro-pop), Dj Javier (Latino), Ben Lemonz (DJ Hot Radio), Jérémie N-VI (DJ Hot Radio), QQUN (chanteur) en show case Lura & Ruggiero (DJ Gest) et Benjamin Braxton (DJ Guest.). Lautner est également annoncé pour la première fois en show case à Chambéry

4 000 auditeurs sont attendues avec de nombreuses surprises, des dizaines de cadeaux distribués tout au long de la soirée du 21 juin.