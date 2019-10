Horizon lance le concours "Horizon Nouveau Talent"

À la suite de cette première phase de présélections, les candidats seront invités à passer des auditions en public durant le mois de novembre, devant un jury de professionnels à Lens, Béthune et Arras. Les cinq candidats finalistes se retrouveront le samedi 7 décembre, lors d’une soirée au Complexe Kes West pour faire de cette finale un moment inoubliable, avec la présence d’un Guest dans le jury final. Et, à la suite de cette finale, l’heureux élu remportera l’enregistrement et la production de son premier titre en studio professionnel, ainsi que sa diffusion en playlist sur Horizon, et sur toutes les plateformes de streaming.

"Cette opération qui intègre le digital, l’antenne et le terrain a pour but de mettre en avant les talents régionaux et continue à inscrire Horizon dans une dynamique entreprenante sur son territoire" explique Horizon.