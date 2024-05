Le casting "Fun wants you" rend son verdict

Après avoir reçu des centaines de candidatures et passé une journée avec les 10 meilleurs profils, 5 candidats ont été retenus pour la grande finale. Ils ont chacun eu l’occasion de découvrir les studios de Fun Radio et, avec l’aide de leurs coachs respectifs, ils ont tous pu animer durant une heure en live sur Fun, la semaine dernière. Les auditeurs ont ensuite eu la possibilité de voter pour leur candidat favori. Après comptage des votes et délibération, deux candidats ont été retenus : Gerlando et Tara.

Passionné de radio depuis toujours, Gerlando a su se démarquer et convaincre les auditeurs. Tara, quant à elle, s'est découverte il y a peu de temps une véritable passion pour la radio. Son sourire et sa bonne humeur lui ont permis de faire la différence.