"Mon premier Grand Live" : le prochain casting de Radio Contact

"C'est une occasion en or de montrer votre talent et d'assurer la première partie des artistes tels que Amir, Vitaa, Pierre Garnier... sur la scène du Grand Live de Radio Contact de Laon, devant un public de plus de 25 000 personnes". Pas besoin de pré-inscriptions. Radio Contact attend les prétendants directement sur place entre 15h et 17h.

"Nous croyons en la mise en avant des talents de la région et nous sommes ravis de proposer ce casting unique comme tremplin pour la carrière des futurs talents musicaux" explique la station du Nord. "Ce casting est plus qu'une simple audition ; c'est une chance pour les talents cachés de la région de se faire repérer et de se produire aux côtés de certains des plus grands noms de la musique actuelle".