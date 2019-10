Hit West : un "Hit West Live" à Saint-Brieuc

Hit West a concocté un plateau qui devrait séduire les auditeurs. Sur scène, Clara Luciani, la révélation scène 2019 aux Victoires de la musique, The Avener, un des musiciens français le plus demandé sur la planète, entré cet été dans la playlist du couple Obama. Hit West a aussi invité Les Frangines qui interprèteront leur succès "Donnez moi" co-écrit avec Vianney, le groupe Bon Entendeur qui remet en lumière des artistes oubliés comme Isabelle Pierre ou Nino Ferrer. Enfin, le trio Léonie qui a été révélé chez lui, en Vendée, sur la scène d’un Hit West Live.

Le prochain Hit West Live est un concert gratuit sur invitation. 1 400 places sont actuellement à gagner sur Hit West et sur hitwest.com et chez ses partenaires.