Hit West sur la route du "Hit West Positive Tour"

"Parce que nous avons tous besoin de bonnes nouvelles, parce que l’Ouest bouge… la radio régionale part à la rencontre des acteurs du changement" explique la radio avant d'engager ce "Hit West Positive Tour". Au micro, l'équipe recevra les porteurs de projets, les inventeurs, les ambassadeurs du "mieux vivre ensemble". Des femmes et des hommes issus du monde associatif ou créateurs de jeunes entreprises.

En direct entre 12h et 14h, en Bretagne et Pays de la Loire, ce "Hit West Positive Tour" fera étape à Nantes au Campus by CA ce lundi, à Lorient à la Cité de la voile ce mardi, à Océanopolis à Brest à mercredi, chez Perlépampille à Dian ce jeudi et à l’Espace Mayenne à Laval ce vendredi.