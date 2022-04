Hit West, la radio du Carnaval de Nantes

Mélissa, Pierre et Lucas ont ouvert le défilé à bord du car Hit West, en partenariat avec Citytour Nantes. "La Positive Radio" a fait danser et clapper les spectateurs. En 2022, le Carnaval de Nantes est placé sous le signe de l’humour : 15 chars colorés, autant de fanfares et batucadas brésiliennes, près de 500 bénévoles et danseurs ont fait vibrer le "défilé de jour", ce dimanche 3 avril.

Le car et l’équipe Hit West seront aussi présents sur les deux prochains rendez-vous. D'abord, le Carnaval des enfants ce mercredi 6 avril. Ensuite, le défilé de nuit, ce samedi 9 avril.