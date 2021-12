Hit West invite Nolwenn Leroy à Brest

Ce jeudi 16 décembre à 19h, dans un décor féérique de Noël, sous le chapiteau Le Jo’Guinguette à Guipavas, il y aura Nolwenn Leroy. Aucune place en vente : l’accès au Hit West Live est réservé aux porteurs d’invitations à gagner en ce moment sur Hit West (96.9 FM à Brest). Nolwenn Leroy viendra présenter en live des extraits de son nouvel album "La Cavale" et réaffirmeer son attachement à notre région avec notamment le titre Brésil, Finistère. Avant de monter sur scène, l’artiste suivra l’équipe de la radio jusqu’aux services pédiatriques de l’hôpital La Cavale à Brest. Hit West a proposé à Nolwenn Leroy d’offrir un moment privilégié aux enfants hospitalisés et aux personnels soignants autour d’une rencontre et d’une session acoustique qui leur seront réservés.