Hauts-de-France : une campagne de promotion du DAB+

C'est une première en France. Des opérateurs régionaux se sont réunis au sein de l'association "Hauts-de-France pour le DAB+" avec l'objectif de promouvoir la radio numérique et gratuite. À l'instar de ses voisins Belges et Hollandais, les radios du Nord-Pas-de-Calais ont choisi la période des fêtes de fin d'année pour lancer une vaste campagne publicitaire qui met en avant leur présence en DAB+ et l'intérêt, pour le public, de découvrir, dès maintenant, l'offre et ses atouts. Cette première opération (reprise par 25 éditeurs locaux, régionaux et thématiques) est diffusée sur un maillage territorial puissant qui permet de toucher, chaque jour, près de 350 000 auditeurs en radio et 100 000 téléspectateurs (Grand Lille et Grand Littoral TV), auxquels se rajoutent les followers des réseaux sociaux des stations.