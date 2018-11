Hausse du chiffre d'affaires de Lagardère

Sur les neuf premiers mois de l’année, le groupe Lagardère maintient sa dynamique de croissance du chiffre d’affaires, soutenue par la bonne performance de Lagardère Travel Retail, et malgré un contexte de calendrier d’activités peu porteur pour Lagardère Publishing et Lagardère Sports and Entertainment. Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2018 s’élève à 5 261 M€, soit + 3.7 % en données comparables et + 1,9 % en données consolidées. L’écart entre les données consolidées et comparables s’explique essentiellement par un effet de périmètre positif lié aux acquisitions chez Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, partiellement contrebalancées par les cessions de LARI chez Lagardère Active et des activités de Distribution de presse en Hongrie chez Lagardère Travel Retail.