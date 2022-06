Harry Styles à Paris : NRJ lance un défi à ses auditeurs

Les illustratrices @aboutevie (44k d’abonnés sur Instagram) et @mikankey (21K d’abonnés sur Instagram), réaliseront pour NRJ une série de trois dessins inédits, inspirés des succès d'Harry Style, dans l'objectif de créer du contenu mêlant musique, dessin et concert.

Pour gagner leur place, les abonnés NRJ ont 10 jours pour reconnaître quel titre de Harry Style a inspiré chaque illustration sur le compte Instagram @NRJHitmusicOnly. Et, pour avoir plus de chance de gagner et afin d’aider les auditeurs, NRJ donnera des indices à l’antenne.

Le jour du concert, @aboutevie et @mikankey prendront le contrôle du compte Instagram d'NRJ et feront vivre le concert depuis L'Accor Arena, en réalisant en direct, des illustrations dans les story de la radio.