Habillage : un hors-série à paraitre en décembre

À travers des interviews, des focus, des enquêtes et de nombreuses données chiffrées fournies par nos partenaires, ce magazine spécial permettra de faire un tour global du marché de la production audio et plus largement de l’audio dans son ensemble. Plusieurs pages permettront de mieux comprendre les enjeux de l'habillage d'une station de radio ou du design sonore d'un podcast en passant par l'enjeu de la voix et la place de l'intelligence artificielle dans les contenus et les publicités.Ce hors-série sera distribué gratuitement en print et digital à l’ensemble du marché de la radio : directeurs d’antenne, directeurs commerciaux, instances publiques et de régulation, agences médias et envoyé par voix postale aux 1 000 stations françaises pour la première fois depuis la création des Dossiers de la Lettre.