Jet FM fête les 10 ans du SonoLAB

Les 10 ans du sonoLAB c'est un moment convivial et participatif sur deux demi-journées où anciens salariés et porteurs de projets viennent témoigner de leur expérience au SonoLAB. Au programme, ce mercredi et ce jeudi, des plénières, des ateliers "écoutes et retours d’expériences”"et des performances sonores. Et ce jeudi, l'équipe de Jet FM proposera des ateliers de pratique autour de l’idée de "bricolage". "Jouer avec le son", "Ouvrir les écoutilles : initiation à l'écoute et à l'écriture de terrain" et "Écrire et dire" sont notamment les trois ateliers organisés ce jeudi après-midi, de 14h à 18h, un après-midi consacré à la pratique sonore,

"Nous sommes ravis de votre enthousiasme" précise l'équipe de Jet FM car certains ateliers affichent complet.