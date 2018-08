Guy Birenbaum, l’homme qui murmurait à l’oreille de Laurent Guimier

Il revient sur l’échec de la grille lancée la saison dernière sous la houlette de Frédéric Schlesinger. "On ne peut pas remettre en cause les compétences de Patrick Cohen, qui est un excellent journaliste. Pourtant, cela n’a pas fonctionné." Il trace également les grandes lignes de ce que sera Europe 1 en cette rentrée, plus proche des auditeurs et plus divertissante, confirmant les objectifs de Laurent Guimier.

"Europe 1, qui est une vieille radio, a un peu perdu le sens de l’auditeur et le rapport avec celui-ci. (…) Les temps sont durs, les gens ont besoin de se détendre. La radio est là pour informer, mais aussi pour transmettre de la bonne humeur."

Il justifie le choix de Nikos Aliagas à la tête de la matinale. "Il ne faut pas se tromper sur Nikos parce qu’au départ, il est journaliste. (..) C’est quelqu’un qui vous prend par la main et vous emmène avec lui."