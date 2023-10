Groupe M6 : le chiffre d’affaires des radios en hausse

Au 30 septembre 2023, le Groupe M6 réalise un chiffre d’affaires consolidé2 de 917.9 M€, en baisse de -3.8% par rapport au 30 septembre 2022 et de -1.6% hors effet de périmètre. Cette variation est principalement liée au recul du chiffre d’affaires publicitaire TV au 1er semestre 2023, qui atteint 624.2 M€ à fin septembre 2023, soit une baisse de -2.5%. Au cours des neuf premiers mois, le non linéaire (streaming) représente 379.6 millions d'heures consommées soit 5.5% de la consommation TV totale et 7.5% du chiffre d’affaires publicitaire TV total. Au 3e trimestre 2023, le chiffre d’affaires de l’activité Radio s’élève à 34.9 M€, en progression de +1.2% par rapport au T3 2022, malgré une base de comparaison difficile (chiffre d’affaires radio en hausse de +3.8% au T3 2022).