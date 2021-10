Grève suspendue à Bretagne 5

"L'équipe d'antenne et les responsables de Bretagne 5 restent particulièrement attentifs à la suite qui sera donnée par la Région Bretagne quant au traitement du dossier le dossier et plus largement de l'évolution de la politique de financement des radios associatives en Bretagne. Pour rappel, entre les radios associatives les mieux dotées par la Région Bretagne et celles dont les subventions ne dépassent pas 6 000 euros, le rapport est de 1 à 15" précise l'équipe.