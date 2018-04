Grève SNCF : franceinfo annonce un dispositif exceptionnel

Alors que la SNCF annonce un mouvement social d’une grande ampleur avec un taux de gréviste annoncé à plus de 70 % et de très fortes perturbations sur l'ensemble du réseau, franceinfo délocalise sa matinale ce mardi 3 avril.

Bruce Toussaint sera en direct de la Gare du Nord à Paris de 6h à 8h30, accompagné de Raphaël Ebenstein, Emmanuel Cugny, Fanny Guinochet, Gérald Roux et Philippe Duport.

Dans un communiqué, la station de Radio France annonce de nombreux témoignages d’usagers, de syndicalistes, des interventions des reporters un peu partout en France en direct et des analyses des spécialistes et chroniqueurs.