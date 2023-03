Nouvelle journée de grève à Radio France

L'intersyndicale appelle à une nouvelle mobilisation interprofessionnelle ce mercredi 15 mars pour une journée de manifestations et de grève, le jour de la commission mixte paritaire, moment important du calendrier parlementaire. L'intersyndicale appelle toute la population "à continuer la mobilisation et les actions, encore plus massivement pour dire non à cette réforme injuste et brutale".

Comme pour les précédentes journées de mobilisation, les programmes des 7 stations de Radio France peuvent donc, tout au long de cette journée, être perturbés...