France Bleu : 16 des 31 matinales filmées n’ont pas été diffusées

"Eden Press et Radio France sont en pleine négociation pour prolonger le contrat qui les lie. Radio France, entreprise de service public, censée montrer l’exemple en terme de droit et de conditions de travail, peut, et doit, donc agir sur son sous-traitant. Objectif : obtenir que les éditeurs visuels puissent rester à leur poste s‘ils le souhaitent" souligne le syndicat.