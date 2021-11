Graffiti Urban Radio organise sa Bourse Sonore

Le samedi 20 novembre 2021, de 10h00 à 19h00, à la Salle du Bourg-sous-la-Roche à La Roche-sur-Yon, Graffiti Urban Radio a sélectionné les meilleurs vendeurs de la région. Vinyles, CD, matériel d’écoute, platines, etc. Les bénévoles invitent les auditeurs à venir dénicher la perle rare avant les fêtes. Sur place, la vingtaine d’exposants sur plus de 120 mètres linéaires les accueilleront avec le sourire et du son plein les bacs

Le prix de l’entrée est libre en soutien à l’association et à la radio. Bar et restauration sur place.