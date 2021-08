Fun Radio : nouvelle saison et nouvelle identité

Pour cette nouvelle rentrée, Fun Rado affiche "une nouvelle identité plus épurée, plus lisible, plus fun". Ce logo, imaginé en mouvement, aopte une typographie qui lui permet de vibrer, de danser au rythme du son, sur tous les lieux d'expression de la marque : réseaux sociaux, vidéo et digital. Une nouvelle identité "adaptée aux nouveaux usages".

Les signatures "Enjoy" et "Enjoy the music" complètent l'identité visuelle et musicale de la marque. les couleurs, la typographie et la forme de bloc de marque ont été retravaillés "pour s'adapter aux supports numériques tout en maintenant les valeurs identitaires la marque" précise un communiqué.