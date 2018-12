Fun Radio lance son "Christmas Tour"

Les émissions phares de la grille se délocalisent afin de proposer émissions en direct et en public en province, à Rennes, Rouen et Bordeaux pour finir en beauté en région parisienne au sommet de la Grande Arche de la Défense avec une programmation de DJs : Lude, Kimotion, Offenbach et Hugel. Des invités, des surprises, de l’interactivité et du partage… "L’édition 2018 du Christmas Tour promet d’offrir aux auditeurs de Fun Radio des moments exceptionnels" prévient la musicale de M6 Group.