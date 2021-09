Free Dom embarque pour la Transat Jacques Vabre

Cette 15e édition, dont le départ sera donné le 7 novembre 2021, s'articule autour de 3 parcours bien distincts selon les classes de bateaux : 7 500 milles pour les Ultim, 5 800 milles pour les Ocean Fifty et les Imoca, et 4 600 milles pour les Class 40. C'est justement à bord d'un Class 40 aux couleurs de Free Dom que Thibaut Lefévère (jeune chef d'entreprise aux Avirons) et son compère Thomas Bulcke (commercial à Lille) représenteront Radio Free Dom et La Réunion.

Leur périple devrait durer environ 3 semaines. Ils partiront de la ville du Havre en Normandie, et vogueront vers Fort de France en Martinique, via le Cap Vert.