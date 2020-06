Frédéric Lodéon quitte le micro...

Après une brillante carrière de violoncelliste et de chef d’orchestre (il est le seul Français à avoir remporté le Grand Prix Rostropovitch en 1977), ponctuée de rencontres et d’amitiés célèbres, comme celle avec Rostropovitch, Frédéric Lodéon est chargé par Jacques Chancel, au début des années 1990, d’animer une série d’émissions mensuelles, "Musique, Maestro !" sur France 3, où il a également présenté Les Victoires de la Musique Classique pendant 17 ans. Il rejoint Radio France en 1992 pour animer le rendez-vous musical classique devenu le plus célèbre de l’audiovisuel : "Carrefour de Lodéon" qui a fêté ses 25 ans en décembre 2017. Deux heures de découvertes, servies avec verve et une humeur savoureuse. En une trentaine d’années, ce conteur hors-pair aura réussi à décloisonner la musique classique pour la partager avec le plus grand nombre.