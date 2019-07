Frédéric Lodéon : 50 ans de carrière au service de la musique classique

Il rejoint Radio France en 1992 pour animer sur France Inter puis sur France Musique, le rendez-vous musical classique devenu le plus célèbre de l’audiovisuel : "Carrefour de Lodéon", qui a fêté ses 25 ans en décembre 2017. Deux heures de découvertes et de madeleines de Proust, servies avec verve et une humeur savoureuse. En une vingtaine d’années, ce conteur hors-pair aura réussi à décloisonner la musique classique pour la partager avec le plus grand nombre.