Frank Lanoux quitte NextRadioTV et Altice Media

Associé à Alain Weill dès la création de NextRadioTV en 2000, Frank Lanoux a participé à toutes les étapes de développement du Groupe, en contribuant à la création de formats novateurs qui ont permis l’accession à des positions originales et de leadership. En particulier, Frank Lanoux a dirigé la radio RMC jusqu’en janvier 2017, la propulsant de 1.9% à 8.2% en audience cumulée et atteignant un record de 4 372 000 auditeurs par jour.

Fidèle visiteur du Salon de la Radio, et très attentif aux nouveautés présentées, fidèle lecteur, depuis son origine, de La Lettre Pro de la Radio, nous lui adressons nos voeux les plus sincères pour ses prochains projets professionnels.