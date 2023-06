Frank Lanoux en dédicace à la librairie Le Divan

Paru le 25 mai chez Plon, le "Dictionnaire amoureux de la radio" est un ouvrage collectif qui répertorie quelque 117 définitions et s’inscrit dans la longue lignée d’une collection de plus d’une centaine d’ouvrages. Autour de la radio, Frank Lanoux réunit un large éventail de professionnels du secteur.Illustré par Alain Bouldouyre, on y découvre des anecdotes inédites. Le dictionnaire recense 117 définitions. Frank Lanoux en a écrit trois (Oreille, Puissance et Logo) et signe l’avant-propos. À ses côtés : 114 autres rédacteurs. Arthur Boulleau, d’IP Studio, parle de console. Jean-Michel Jarre, qui a fait l’habillage de franceinfo, a écrit la définition du mot Innovation. Brigitte Lahaie approfondit le mot Intime. Anne Goscinny a écrit sur le mot Addiction (lire également ICI ).