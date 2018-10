Franck Riester contre la publicité sur l'audiovisuel public

Ajoutant une très rassurante phrase pour les patrons des sociétés du service public que "l'enjeu est de ne surtout pas entrer sur les questions de réforme de l'audiovisuel public sur le seul champ budgétaire".

Concernant la publicité sur l'audiovisuel public, alors que le rapport Bergé préconise la suppression sur Radio France et France 5, le nouveau locataire de la rue de Valois estime que "la publicité n’est pas la priorité sur les groupes audiovisuels publics. J’étais favorable à une spécificité de l’audiovisuel public qui permette de ne pas avoir de publicité. Il y a un modèle actuel qui mêle publicité et redevance. Ce modèle, sur le temps long, mérite d’évoluer et de revenir à des fondamentaux, il faut qu’on entende la différence. La différence, on l’entend aussi par l’absence de publicité".