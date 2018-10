Les positions tranchées de Franck Riester sur l'avenir de l'audiovisuel public €

Il devrait confirmer le rapprochement des médias publics de proximité :"Le principe annoncé de faire travailler France 3 et France Bleu ensemble va dans le bon sens, mais y aura-t-il une réforme des structures pour le faire dans de bonnes conditions ? Et si oui, comment et selon quel rythme ?", comme indiqué à l'Opinion en juin dernier.Le nouveau ministre est clairement opposé à la publicité sur le service public, sauf sur quelques niches, "comme les événements sportifs". Une prise de position faisant écho à la proposition du rapport Bergé qui souhaite mettre fin à la publicité sur Radio France et France 5. Du coup, pour financer l’audiovisuel public, Franck Riester est ardent défenseur de la "redevance universelle", comme en Allemagne, où la taxe n'est pas conditionnée à la détention d'un téléviseur, mesure également proposée par le rapport Bergé