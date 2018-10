Qui est Franck Riester, nouveau ministre de la culture ?

Selon Wikipédia, Il est chargé de remettre, dès 2011, au ministère de la Culture, un rapport sur la "création musicale et diversité à l’ère numérique" écrit notamment avec Alain Chamfort et Daniel Colling, ce rapport préconise la création d’un Centre national de la musique pour notamment rationaliser les dispositifs d’aides existants. Il évalue le supplément d’aides nécessaires à 95 M € qui pourrait être financé par un prélèvement sur la taxe sur les services de télévision (TST). Il prend notamment position en faveur d'un rassemblement des sociétés de l'audiovisuel public en un groupe unique, dès la rentrée 2015.Franck Riester est par ailleurs désigné membre de la Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l'ère numérique installée par le Président de l'assemblée nationale entre juin 2014 et octobre 2015. Il devra mener la grande réforme de l'audiovisuel annoncée pour le printemps prochain, après la remise du rapport Bergé