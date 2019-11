Le SIRTI réclame une remise à plat des quotas de musique francophone à la radio

"En 2018, selon le bilan annuel dressé par Yacast, il n’y avait plus que 3 titres francophones dans le TOP 20 des titres les plus diffusés en radio et seulement 1 titre francophone dans le TOP 10. Ainsi, au regard de la durée d’écoute moyenne des radios musicales, la probabilité d’entendre un titre qui se situe au-delà du TOP 20 devient très faible pour un auditeur. Cela conduit mécaniquement à ce que les auditeurs aient moins d’opportunités d’écouter et donc de découvrir de nouveaux projets et artistes francophones." précise le SIRTI. Selon lui, cela entraîne une baisse de la part de la musique sur les radios musicales. Pour Alain Liberty, "cette part est passée en dessous des 50 % sur les réseaux nationaux".