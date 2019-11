Partenariat entre Le Philhar' de Radio France et le China Philharmonic Orchestra

La saison 2019-2020 met à l’honneur cette nouvelle collaboration entre l’Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la direction musicale de Mikko Franck, et le China Philharmonic Orchestra, sous la direction artistique de Long Yu. Plusieurs échanges seront développés sur les trois prochaines saisons. Des échanges de musiciens entre le China Philharmonic Orchestra et l’Orchestre Philharmonique de Radio France pour des séances de travail et des concerts sur des répertoires emblématiques, des co-commandes d’œuvres auprès de compositeurs chinois et français créées dans les deux pays ou encore des projets de masterclasses impliquant les directeurs musicaux et les musiciens des deux formations et la présence des deux orchestres à Pékin et à Paris lors de leurs tournées internationales…