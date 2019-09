Le CSA et l'Hadopi regroupés au sein de l'Arcom

"Cette autorité disposera de nouveaux pouvoirs attribués par la loi récemment adoptée pour lutter contre les infox et la loi Avia contre les propos haineux en ligne prochainement discutée au Sénat" explique Franck Riester. L'Arcom et l'Arcep auront des membres en commun, ainsi "nos autorités pourront plus facilement résoudre des différends qui les concernent tous les deux pouvant par exemple surgir entre les diffuseurs et les opérateurs télécoms" souligne le ministre faisant référence au récent conflit entre le groupe Altice et Orange / Free.