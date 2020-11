Francis Goffin reçoit le "WorldDAB Award for Outstanding Service"

Francis Goffin travaille dans l'univers de la radio depuis plus de quatre décennies et compte à son actif la création, la direction et le conseil de multiples stations de radio. Dès 2011, il a consenti de nombreux efforts à rapprocher les acteurs de l’industrie de la radio francophone belge pour promouvoir la diffusion numérique de la radio, avec le DAB+ au cœur d’une stratégie multiplateforme hybride. En 2013, c'est sous son impulsion que la RTBF et les principales radios privées créent conjointement MaRadio.be, une alliance public-privé autour de la radio numérique qui à ce jour a lancé deux initiatives en Belgique francophone : la plateforme unique Radioplayer.be lancée en 2014 et la promotion du DAB+ à partir de 2018. Francis Goffin est actuellement Président de MaRadio.be et membre du Comité directeur du WorldDAB depuis 2013.