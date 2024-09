France Musique rend hommage à Benoît Duteurtre

Au cours de cette soirée présentée par Clément Rochefort, ses amis fidèles se relaieront sur scène pour évoquer sa mémoire. Une soirée avec "Les Frivolités Parisiennes", Marie-Paule Belle, Nicoletta, Bruno Fontaine, Félicien Brut et aussi Michel Houellebecq, Jean-François Kahn ainsi que Serge Elhaïk et Jean-Christophe Keck, chroniqueurs radio.

Benoît Duteurtre était à la fois romancier, critique musical et producteur de l’émission "Étonnez moi Benoît" sur France Musique. Consacrée à l’opérette, au music-hall et à la chanson traditionnelle, son émission devait fêter cette saison son 25e anniversaire. Ses 538 émissions sont disponibles à la réécoute sur le site de radiofrance.fr/francemusique et l’appli Radio France, tout comme sa série "La grande histoire de l’opérette" qui a été diffusée à la fin du mois d’août sur France Musique.