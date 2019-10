France Musique et BBC Radio 3 : "Un échange palpitant"

Les auditeurs présents ont pu assister aux deux émissions "Générations France Musique le Live" et "In Tune", avec la complicité de Clément Rochefort et Katie Derham. Cet échange musical, porté par l’Institut Français et le Bureau Export, a été plébiscité autant par les spectateurs que par les auditeurs conquis par ce mariage à l’anglaise original.

De nombreux artistes se sont produits des deux côtés de la Manche dans une ambiance conviviale et festive.