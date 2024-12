France Médias Monde récompensé pour son rôle clé à l’international

Le groupe France Médiaş Monde réunit France 24 (en français, en anglais, en arabe et en espagnol), RFI (en français et 16 autres langues) et Monte Carlo Doualiya (en langue arabe). Le groupe émet à l’échelle du monde, en 21 langues. Les trois médias du groupe rassemblent plus de 110 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, et ont enregistré plus de 3.7 milliards de vidéos vues et démarrages audios sur le numérique l’an dernier. Avec 255.5 millions de téléspectateurs, auditeurs et internautes chaque semaine, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya sont une "caisse de résonance" sans équivalent pour promouvoir les principes démocratiques et les valeurs humanistes de la France sur tous les continents, et ses rédactions, appuyées par un réseau de correspondants uniques, constituent un rempart essentiel contre les manipulations de l’information qui prolifèrent à l’échelle du monde.