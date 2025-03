Le français à l’honneur sur RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya

Le site "Le français facile avec RFI" met à disposition des exercices d’orthographe, de vocabulaire et de phonétique adaptés aux niveaux A2 à C1/C2. Des ressources pédagogiques sont proposées aux apprenants et enseignants de français langue étrangère (FLE), notamment à travers la collection "La langue française en fête" et "La carte des accents francophones" qui explore la diversité des accents de la francophonie.

Monte Carlo Doualiya, la radio française en langue arabe, participe également à cette mobilisation en proposant des reportages et des magazines sur la francophonie dans le monde arabe. De nombreux invités francophones viendront partager leur rapport à la langue française, illustrant ainsi son rayonnement et son influence dans cette région.