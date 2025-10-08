Le DAB+ gagne un allié de poids avec France Médias Monde

Vous aimerez aussi
Madrid ouvre la voie à la généralisation du DAB+ sur tout le territoire
Une semaine de la radio numérique s'ouvre en Belgique
Le DAB+ au cœur d'une nouvelle campagne nationale en Allemagne
Un siècle d'innovations audio condensé dans une frise signée RAJAR
L'Arcom prolonge et élargit les expérimentations DAB+ à La Réunion
Par ce partenariat, France Médias Monde s’associe à l’élan des radios publiques, privées et associatives pour faire connaître le DAB+ et ses bénéfices d’écoute. Depuis le début de l’année, trois vagues de communication ont déjà été déployées en France pour faire découvrir les avantages du DAB+.
Pour Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde : "Le DAB+ offre à nos radios internationales RFI et MCD l’opportunité d’être accessibles, de manière ciblée, en France à Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg et Toulouse. Les études d’audience menées dans ces villes confirment la pertinence de cette présence et nous encouragent à persévérer dans cette technologie".
Charles-Emmanuel Bon, président d’Ensemble pour le DAB+, se réjouit de ce partenariat avec France Médias Monde "qui s’inscrit dans une dynamique et un consensus très large en faveur du DAB+, pour tous les acteurs du média radio".
Pour les deux dirigeants, "l’expertise internationale de France Médias Monde démontre que l’accès à une radio hertzienne est essentiel à l’ère du numérique. S’engager ensemble pour la promotion du DAB+, c’est s’engager ensemble pour la souveraineté de la radio en garantissant à tous un accès fiable et durable à l’information".
