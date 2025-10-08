Le DAB+ gagne un allié de poids avec France Médias Monde

Par ce partenariat, France Médias Monde s’associe à l’élan des radios publiques, privées et associatives pour faire connaître le DAB+ et ses bénéfices d’écoute. Depuis le début de l’année, trois vagues de communication ont déjà été déployées en France pour faire découvrir les avantages du DAB+.

Pour Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde : "Le DAB+ offre à nos radios internationales RFI et MCD l’opportunité d’être accessibles, de manière ciblée, en France à Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg et Toulouse. Les études d’audience menées dans ces villes confirment la pertinence de cette présence et nous encouragent à persévérer dans cette technologie".