La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 8 Octobre 2025 - 15:40

Le DAB+ gagne un allié de poids avec France Médias Monde


Notez


L’association Ensemble pour le DAB+ et France Médias Monde ont signé ce 8 octobre un partenariat autour de la promotion de la radio en DAB+. Cet accord prévoit la participation de France Médias Monde et de ses marques (RFI, MCD et France 24) aux futures campagnes de communication et formalise une collaboration renforcée visant à promouvoir toujours plus largement cette technologie.



Vous aimerez aussi
Par ce partenariat, France Médias Monde s’associe à l’élan des radios publiques, privées et associatives pour faire connaître le DAB+ et ses bénéfices d’écoute. Depuis le début de l’année, trois vagues de communication ont déjà été déployées en France pour faire découvrir les avantages du DAB+.
Pour Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde : "Le DAB+ offre à nos radios internationales RFI et MCD l’opportunité d’être accessibles, de manière ciblée, en France à Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg et Toulouse. Les études d’audience menées dans ces villes confirment la pertinence de cette présence et nous encouragent à persévérer dans cette technologie".

Charles-Emmanuel Bon, président d’Ensemble pour le DAB+, se réjouit de ce partenariat avec France Médias Monde "qui s’inscrit dans une dynamique et un consensus très large en faveur du DAB+, pour tous les acteurs du média radio".
Pour les deux dirigeants, "l’expertise internationale de France Médias Monde démontre que l’accès à une radio hertzienne est essentiel à l’ère du numérique. S’engager ensemble pour la promotion du DAB+, c’est s’engager ensemble pour la souveraineté de la radio en garantissant à tous un accès fiable et durable à l’information".


Tags : DAB+, Ensemble pour le DAB+, France Médias Monde, Marie-Christine Saragosse, RFI



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 8 Octobre 2025 - 06:50 Madrid ouvre la voie à la généralisation du DAB+ sur tout le territoire €

Lundi 6 Octobre 2025 - 07:50 Une semaine de la radio numérique s’ouvre en Belgique €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication