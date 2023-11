France Médias Monde inaugure son centre régional à Bucarest

Ces nouveaux locaux, avec un équipement technique de pointe et totalement interopérables avec les installations parisiennes de France Médias Monde, regroupent aujourd’hui RFI România, radio roumanophone solidement implantée dans le paysage audiovisuel national depuis plus de 30 ans, et aussi l’équipe en charge de la production en roumain dans l’offre ENTR pour les jeunes sur les réseaux sociaux, la rédaction numérique de RFI en ukrainien lancée à l’automne 2022, ainsi que le centre d’accueil des journalistes ukrainiens en exil, piloté par CFI. "L’idée de développer un pôle régional "Europe de l’Est" est venue de notre implantation avec RFI România à Bucarest, où se situe une frontière entre l’Union européenne et le reste du continent et où des tensions peuvent exister entre plusieurs pays, qui n’ont pas toujours les mêmes aspirations".