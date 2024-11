France Inter régale avec "On va déguster, le Grand Show"

À l’approche des fêtes, François-Régis Gaudry , l’animateur de "On va déguster", promet une soirée haute en saveurs et en rires. En direct du Studio 104, l’émission mettra à l’honneur un mélange original de quiz culinaires, de sketchs humoristiques et de défis gastronomiques. Pour l’occasion, des invités tels que Manu Payet et Riad Sattouf rejoindront la fête, accompagnés des humoristes Constance, Amandine Lourdel et Benjamin Tranié pour apporter une dose de piquant à cette soirée unique.Les grands noms de la cuisine, comme Stéphanie Le Quellec, Juan Arbelaez, Beatriz Gonzales, Jeffrey Cagnes et Sonia Bichet (meilleure ouvrière de France en poissonnerie), s’affronteront autour de défis culinaires sur le thème des fêtes.