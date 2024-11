"Recettes & Récits" : Un livre gourmand et intime de François-Régis Gaudry

Animateur de l’émission "On va déguster" sur France Inter et figure de l’émission "Très Très Bon" sur Paris Première, François-Régis Gaudry est une voix respectée de la gastronomie française. Depuis 2020, il intervient également dans Top Chef sur M6. Passionné et curieux, il est l’auteur de plusieurs encyclopédies culinaires comme "On va déguster" et "On va déguster la France", devenues des références pour les amateurs de cuisine.

"Recettes & Récits" est publié aux Éditions Radio France et en collaboration avec Marabout.