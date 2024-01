France Inter, leader pour la 20e vague consécutive

Avec 6 935 000 auditeurs (+ 84 000 en un an), soit une audience cumulée de 12.5% et une part d’audience de 13.7 %, France Inter confirme sa place de première radio de France. "Le 7/10" s'impose comme la matinale la plus puissante de France. Avec 4 717 000 auditeurs (+ 188 000 en un an), une audience cumulée de 8.5% et une PDA de 16.6%, "Le 7/10" de Nicolas Demorand, Léa Salamé et Sonia Devillers reste le rendez-vous le plus écouté le matin et continue de rassembler toujours plus de Français.

"Ces excellents résultats viennent clore une année record pour France Inter, avec une matinale puissante qui gagne près de 200 000 auditeurs en un an et des programmes éclectiques qui touchent de nouveaux publics sur l’antenne et le numérique" a indiqué Adèle Van Reeth, directrice de France Inter.